Премьер Финляндии: готовимся принять много украинских беженцев
Финляндия готова принять большое количество украинских беженцев, обеспечив для этого все необходимые условия. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, ссылаясь на финские СМИ, сообщает Новое время.
По словам главы правительства, в Финляндию доехало относительно небольшое количество беженцев, а большинство украинцев, вынужденно покинувших свою родину из-за войны, обосновались в соседних странах.
"Мы готовимся принять больше людей", — заявила она во время поездки в Рованиеми.
Марин также пообещала всем беженцам комфортные условия проживания.
"Власть будет пытаться обеспечить максимально нормальные условия для размещения приезжих из Украины. Наши граждане знают, что происходит, и хотят помогать украинцам", — заверила премьер.
Кроме того, премьер-министр считает важным решение ЕС о том, что для украинских беженцев будет право на работу, а для детей – возможность посещать школу или детский сад.
По данным миграционной службы, в Финляндии зарегистрировано уже 7 тысяч украинских граждан, однако на самом деле это количество может быть значительно выше.