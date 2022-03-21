Премьер Финляндии: готовимся принять много украинских беженцев

Финляндия готова принять большое количество украинских беженцев, обеспечив для этого все необходимые условия.﻿ Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, ссылаясь на финские СМИ, сообщает Новое время.

По словам главы правительства, в Финляндию доехало относительно небольшое количество беженцев, а большинство украинцев, вынужденно покинувших свою родину из-за войны, обосновались в соседних странах.

"Мы готовимся принять больше людей" , — заявила она во время поездки в Рованиеми.

Марин также пообещала всем беженцам комфортные условия проживания.

"Власть будет пытаться обеспечить максимально нормальные условия для размещения приезжих из Украины. Наши граждане знают, что происходит, и хотят помогать украинцам" , — заверила премьер.

Кроме того, премьер-министр считает важным решение ЕС о том, что для украинских беженцев будет право на работу, а для детей – возможность посещать школу или детский сад.

По данным миграционной службы, в Финляндии зарегистрировано уже 7 тысяч украинских граждан, однако на самом деле это количество может быть значительно выше.