НСЖУ: оккупанты похитили четырех журналистов в Мелитополе

Утром 21 марта в Мелитополе российские захватчики унесли из дома четырех журналистов. Об этом, ссылаясь на Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), сообщает Укринформ.

Отмечается, что 21 марта домой к журналистам "МВ-холдинга" – издателю Михаилу Кумко, выпускному редактору Евгении Борян, журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке – пришли вооруженные люди, которые увезли их в неизвестном направлении.

О факте похищения сообщает запорожская журналистка, собкор издания "Индустриальное Запорожье" Екатерина Данилина-Левочко. О похищении отца в соцсетях написала и Татьяна Кумок, дочь Михаила Кумко.

Генеральный директор "МВ-холдинга" Анна Медведь в комментарии Национальному союзу журналистов Украины подтверждает, что сегодня около 6 часов вооруженные люди сначала приехали к журналисткам Юлии Ольховской и Любови Чайке, затем – к другим сотрудникам холдинга.

"Неделю назад меня вызвали на разговор и предлагали их поддерживать. Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала, и мы разошлись", – рассказала она.

На момент общения председателя НСЖУ Сергея Томиленко с гендиректором МВ-холдинга (11.00 понедельника, 21 марта) стало известно, что троих журналисток после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками отпустили. Пока находится в неизвестном месте Михаил Кумок.

"Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел. Подчеркивает, что ушел на пенсию. Надеюсь, через несколько часов он будет на свободе", – отмечает Медведь.

Дочь Михаила Кумко Татьяна Кумок в Фейсбуке рассказала, что ее отец до выхода на пенсию был в составе руководителей МВ-холдинга.

МВ – это городская газета, сайт и типография. Кумок подчеркнула, что связь с матерью отсутствует, а под домом родителей стоит машина российских захватчиков.