Крушение Boeing в Китае: в МИД заявили, что украинцев на борту не было

Сегодня в Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737. По предварительным данным, украинцев среди пассажиров не было.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"По предварительной информации китайской стороны, граждан Украины не было на борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета" , - пишет Николенко.

Напомним, на юге Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines. Во время крушения на борту находились 133 человека. В результате падения возник пожар.