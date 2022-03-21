МИД: оккупанты вывезли в Россию 2389 украинских детей

Российские оккупационные войска незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины на территорию РФ 2389 детей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России" , – говорится в заявлении.

МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить прекратить варварскую войну против украинского народа.

Отмечается, что факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.