Песков прокомментировал идею о миротворцах НАТО в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею ввести в Украину войска одной из стран НАТО, передают российские СМИ. Такую возможность недавно допустили представители США, уточнив, что сами Штаты своих военных не пошлют, сообщает Корреспондент.

Идею ввести миротворцев НАТО на территорию Украины выдвинула на днях Польша.

В Кремле в связи с этим напомнили угрозу из заявления президента РФ Владимира Путина, сделанного в ночь на 24 февраля.

"Негативно об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто еще раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции" , - заявил пресс-секретарь Путина.

Вот полная цитата Путина, о которой говорит Песков: