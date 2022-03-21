Госпогранслужба: ажиотаж на западной границе Украины существенно сократился

В последние дни количество людей, пытающихся выехать из Украины, сократилось до 70 тысяч в сутки, в то время как в первые дни войны с РФ пункты пропуска на западной границе в сторону Евросоюза пересекали до 150 тысяч человек каждые сутки, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре "Украина" во Львове.

Он отметил, что на текущий момент ситуация на пунктах пропуска практически нормализовалась. Также он уточнил, что до войны границу с Евросоюзом ежесуточно пересекали в среднем по 50 тысяч человек.