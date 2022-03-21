ОГА: на Харьковщине оккупанты похитили сельского главу

Российские оккупанты похитили в Харьковской области главу Циркуновской громады Николая Сикаленко﻿. Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, сообщает Деловая столица.

"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев" , — написал он в Telegram﻿.

По словам Синегубова, сейчас областные власти совместно с правоохранителями выясняют обстоятельства похищения Сикаленко и делают все возможное, чтобы его найти и вернуть.