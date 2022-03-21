СБУ: на Волыни задержан белорусский шпион
Контрразведка СБУ задержала гражданина Республики Беларусь, который по заданию белорусских спецслужб собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации на Волыни. Об этом заявила СБУ в Волынской области, сообщает Украинская правда.
Гражданин Беларуси проживал в приграничном регионе Волыни несколько лет и даже был женат на местной жительнице. Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. В ходе одной из таких поездок белоруса завербовали спецслужбы. Ему поставили задачу шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.
"Боясь последствий своих действий, шпион планировал бежать в Беларусь. Однако его вовремя задержали сотрудники спецслужбы. В ходе обыска у него нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни", - сообщила СБУ в Facebook.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.