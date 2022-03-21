Шмигаль: Украина будет выплачивать помощь всем переселенцам
Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.
Кроме того, 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.
Средства можно будет получить через "Дію", отметил Шмигаль. Их перечислят на банковскую карту.
"Просто, через "Дію", на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий, — сообщил премьер.