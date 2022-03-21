Шмигаль: Украина будет выплачивать помощь всем переселенцам

Шмигаль: Украина будет выплачивать помощь всем переселенцам
Фото: kmu.gov.ua

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Средства можно будет получить через "Дію", отметил Шмигаль. Их перечислят на банковскую карту.

"Просто, через "Дію", на карту в банке.  Без лишних бумаг.  Без бюрократии.  Всем, кто переехал из районов активных боевых действий, — сообщил премьер.

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