Шмигаль: Украина будет выплачивать помощь всем переселенцам

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Средства можно будет получить через "Дію", отметил Шмигаль. Их перечислят на банковскую карту.