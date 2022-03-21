ГИЯРУ предупредила о повышении уровня радиации в Украине

Государственная инспекция ядерного регулирования заявляет об угрозе ухудшения радиационной ситуации в Зоне отчуждения из-за лесных пожаров, тушение которых невозможно из-за оккупации территории российскими войсками, сообщает Корреспондент.

Как информирует пресс-служба ГИЯРУ, такой прогноз дает Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украинского Гидрометцентра ГСЧС.

Вместе с тем инспекция отмечает, что согласно данным сайта The Fire Information for Resource Management System (FIRMS), районы пожаров в период с 11 по 18 марта наблюдались преимущественно в западной и центральной частях Зоны отчуждения и на 18 марта охватывали площадь более 8 кв. км, при этом 17 марта они составляли 5 кв. км, а 11 марта - почти 14 кв. км.

ГИЯРУ отмечает, что при продолжении существующей ситуации в ближайшем будущем радиационное состояние в Зоне отчуждения и за ее пределами, включая не только Украину, но и другие государства, может существенно ухудшиться. Среди причин называется отсутствие данных о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Зоне отчуждения, поскольку не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния, что в свою очередь делает невозможным адекватное реагирование на угрозы ухудшения радиационной ситуации.

Отмечается, что лесные пожары, нетипичные для Зоны в холодный период года, в весенне-летний период могут достигнуть максимально возможных границ, что при отсутствии каких-либо противопожарных мер приведет к практически полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов и, соответственно, к значительному ухудшению радиационного состояния в Украине и во всей Европе.