Linde остановил проекты в РФ: "Газпром" остался без технологий

Одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Linde приостановила развитие новых проектов в РФ.﻿ Linde также сворачивает попавшие под международные санкции проекты в стране-агрессоре, сообщает Новое время.

Как передает Интерфакс-Украина, Linde должна была выступить поставщиком технологий для проектов Арктик СПГ 2 российской компании Новатэк и газоперерабатывающего комплекса Газпрома в Усть-Луге.

Linde — ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2020 году оборот компании составил $27 млрд.

Ранее сообщалось, что четыре крупнейшие нефтесервисные компании мира остановили инвестиции в РФ.