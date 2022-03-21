Суд запретил Facebook и Instagram на территории РФ

Тверской суд Москвы 21 марта запретил деятельность социальных сетей компании Meta Facebook и Instagram на территории РФ из-за "осуществления экстремистской деятельности", сообщает Корреспондент.

"Гражданское исковое заявление генеральной прокуратуры РФ удовлетворить в полном объеме" , - цитируют российские СМИ заявление судьи, вынесшей решение.

В генпрокуратуре утверждают, что американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, якобы сняла в соцсетях запрет для пользователй ряда стран на размещение информации, "содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих".

При этом мессенджеры WhatsApp и Facebook messenger компании Meta под блокировку не подпадают, поскольку у них отсутствует "возможность пересылать сомнительные сообщения неограниченному кругу лиц".