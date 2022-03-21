"Азов": в Мариуполе число жертв среди гражданских превысило 3000
В Мариуполе количество жертв среди мирного населения ежедневно растет и на 21 марта составляет более 3-х тысяч человек. Об этом заявил командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко о ситуации в городе, сообщает Укринформ.
"Количество жертв среди мирного населения растет ежедневно, на данный момент составляет более трех тысяч - но никто не может сказать точное количество погибших, потому что людей хоронят в братских могилах, без имен. Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо", - рассказал он в комментарии CNN, опубликованном в Телеграме полка "Азов".
По словам Прокопенко, украинская армия пытается помогать мирным жителям водой и продовольствием, но этого недостаточно. В Мариуполе для людей нет безопасных мест, ракеты врага бьют по домам, "убивая людей в своих постелях".
"Люди готовят еду на улице, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами артиллерии и под авиабомбами. Температура на улице -5 градусов по Цельсию", - добавил командир полка "Азов".