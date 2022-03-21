ОВА: над Харьковщиной сбит российский истребитель
Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины под Чугуевом сбили истребитель российского противника. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что после возгорания на низкой высоте – самолет упал со стороны Российской Федерации. Также сообщается, что утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".
"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", - написал Синегубов в Telegram.