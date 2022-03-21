ОВА: над Харьковщиной сбит российский истребитель

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины под Чугуевом сбили истребитель российского противника.﻿﻿ Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что после возгорания на низкой высоте – самолет упал со стороны Российской Федерации. Также сообщается, что утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".