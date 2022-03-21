ВР: Минюст подает иски о запрете пророссийских партий

Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционной платформы - За жизнь" и других политических партий. Дело будет рассматривать Окружной административный суд Киева.﻿ Об этом заявила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгирь, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра" , - отметила она в Telegram.

По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудна ОАСК.

Деятельность каких партий временно запрещена:

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционный блок"

"Партия Шария"

"Держава"

"Левая оппозиция"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

"Социалистическая партия Украины"

"Социалисты"

"Наши"

"Блок Владимира Сальдо"

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность приостанавливается на период военного положения.