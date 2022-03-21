ВР: Минюст подает иски о запрете пророссийских партий

ВР: Минюст подает иски о запрете пророссийских партий

Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционной платформы - За жизнь" и других политических партий. Дело будет рассматривать Окружной административный суд Киева.﻿ Об этом заявила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгирь, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", - отметила она в Telegram.

По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудна ОАСК.

Деятельность каких партий временно запрещена:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "Держава"
  • "Левая оппозиция"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Социалисты"
  • "Наши"
  • "Блок Владимира Сальдо"

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность приостанавливается на период военного положения.

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