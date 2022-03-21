Кулеба призвал Китай помочь в войне с РФ

Китай должен помочь найти политическое решение в контексте противодействия российскому втроржению в Украину﻿. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает Деловая столица.

"На протяжении десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и взаимовыгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости найти политическое решение войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях" , — написал Кулеба в Twitter.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2022

Ранее, в Офисе президента Украины призвали Китай стать частью глобальной системы безопасности, присоединившись к цивилизованным странам и поддержав антироссийскую коалицию.

Кроме того, в контексте войны России против Украины усложнились торговые отношения между Москвой и Пекином.