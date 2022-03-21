Кулеба призвал Китай помочь в войне с РФ
Китай должен помочь найти политическое решение в контексте противодействия российскому втроржению в Украину. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщает Деловая столица.
"На протяжении десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и взаимовыгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости найти политическое решение войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", — написал Кулеба в Twitter.
Ранее, в Офисе президента Украины призвали Китай стать частью глобальной системы безопасности, присоединившись к цивилизованным странам и поддержав антироссийскую коалицию.
Кроме того, в контексте войны России против Украины усложнились торговые отношения между Москвой и Пекином.