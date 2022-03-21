Минобороны Британии вызвало на ковер военного атташе РФ

Минобороны Великобритании вызвало российского военного атташе из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Как заявили в пресс-службе военного ведомства Британии, второй постоянный заместитель министра обороны страны Лоуренс Ли выразил протест против постоянных и неоправданных актов насилия, которые совершают российские войска против мирных жителей Украины.

Он также предупредил, что Британия будет собирать и фиксировать доказательства военных преступлений. В Минобороны Британии также потребовали немедленно вывести российские войска из Украины.