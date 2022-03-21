Bloomberg: Британия готовит национализацию дочки "Газпрома"

Правительство Соединенного Королевства готовится к временной национализации дочернего предприятия "Газпрома", пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Согласно материалам Bloomberg, британские власти готовы установить контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Предприятие занимается розничной торговлей голубого топлива в Великобритании.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, ведущий дела с более чем 30 тысячами клиентов, является главным кандидатом на введение режима специального управления" , – заявил изданию информированный источник.

Дочернее предприятие поставляет ориентировочно 20% промышленного и коммерческого газа Великобритании. Среди клиентов Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, в частности Национальная служба здравоохранения и другие государственные органы.