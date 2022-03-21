Бербок: ЕС может принять около 8 млн украинских беженцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает еще несколько миллионов беженцев от войны в Украине. Об этом Бербок заявила на полях встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, что мы должны очень хорошо осознавать, что более трех миллионов человек уже убежали, но еще многие, многие миллионы убегут", – сказала она.

По ее оценкам, ЕС следует принять около 8 миллионов украинских беженцев.

Лишь две недели назад верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ожидается 5 миллионов беженцев из Украины.