Anonymous дали двое суток компаниям на уход из рынка РФ

Anonymous дали двое суток компаниям на уход из рынка РФ

Хакеры Anonymous поставили ультиматум западным компаниям, оставшимся на российском рынке, несмотря на войну РФ против Украины. Об этом говорится в заявлении хакерского сообщества, сообщает Корреспондент.

"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!", - сказано в Twitter-заявлении.

Состоянием на сегодня более 200 компаний ушли из рынка России из-за ее нападения на Украину. При этом некоторые корпорации продолжают работать в РФ.

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