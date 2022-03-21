Anonymous дали двое суток компаниям на уход из рынка РФ
Хакеры Anonymous поставили ультиматум западным компаниям, оставшимся на российском рынке, несмотря на войну РФ против Украины. Об этом говорится в заявлении хакерского сообщества, сообщает Корреспондент.
"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!", - сказано в Twitter-заявлении.
Состоянием на сегодня более 200 компаний ушли из рынка России из-за ее нападения на Украину. При этом некоторые корпорации продолжают работать в РФ.