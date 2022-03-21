ОГА: Луганщина получила 200 тонн гумпомощи

В Луганскую область поступило 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом 21 марта заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает Корреспондент.

"Голода не будет! Разгружаем гуманитарную помощь. Сегодня мы смогли завезти рекордное количество гуманитарного груза: пять фур, десять микроавтобусов, четыре грузовика и еще несколько автомобилей. В итоге – 200 тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены" , - уточнил﻿ глава ОГА.

По его словам, уже завтра, 22 марта, жители области смогут получить помощь в гумштабах на местах. Гайдай также добавил, что во вторник ожидается прибытие новых вагонов с "гуманитаркой". Кроме того, удалось согласовать эвакуацию из Северодонецка, Лисичанска, Горного, Рубежного и Кременной.