"Дія" возобновила налоговый расчет для ФЛП

ФЛП снова могут платить налоги в приложении госуслуг "Дия". Услуга была временно недоступна в связи с началом войны РФ против Украины.﻿ Об этом информировала пресс-служба Минцифры, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"ФОП могут уплатить налоги в "Дія". Услуга снова доступна в приложении" , - говорится в заявлении﻿.

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

"Совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающиеся налоговых услуг. Теперь ФОПы 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Дія" , - отмечают в сообщении.

Как уплатить налоги ФЛП через "Дія"

В приложении нажмите - услуги - налоги ФОП

Выберите - уплата налогов и сборов

Выберите налог и период, за который платите

Нажмите оплатить

Уплатить налоги можно онлайн, со своего смартфона и с любого места.

Напомним, в приложении "Дия" теперь можно слушать радиостанции онлайн.