"Дія" возобновила налоговый расчет для ФЛП
ФЛП снова могут платить налоги в приложении госуслуг "Дия". Услуга была временно недоступна в связи с началом войны РФ против Украины. Об этом информировала пресс-служба Минцифры, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"ФОП могут уплатить налоги в "Дія". Услуга снова доступна в приложении", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.
"Совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающиеся налоговых услуг. Теперь ФОПы 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Дія", - отмечают в сообщении.
Как уплатить налоги ФЛП через "Дія"
- В приложении нажмите - услуги - налоги ФОП
- Выберите - уплата налогов и сборов
- Выберите налог и период, за который платите
- Нажмите оплатить
Уплатить налоги можно онлайн, со своего смартфона и с любого места.
Напомним, в приложении "Дия" теперь можно слушать радиостанции онлайн.