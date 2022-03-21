США получили ноту протеста от РФ из-за слов Байдена о Путине

Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за высказываний американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.﻿﻿ Об этом информирвала пресс-служба МИД РФ, сообщает Украинская правда.

"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля такого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор" , - говорится в заявлении.

Салливану вручили ноту протеста и объявили о демарше. Также в МИД РФ повторили американскому послу обвинения, что российским дипломатам якобы мешают работать в Вашингтоне, и требовали прекратить провокации.