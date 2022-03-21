В Мининфраструктуры рассказали о ситуации в украинских портах

По состоянию на 21 марта порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска, Херсона временно не работают, а вход и выход судов временно невозможен. Белгород-Днестровский морпорт не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Об этом ﻿﻿заявило Министерство инфраструктуры Украины, сообщает Новое время.

Порты Николаев, Ольвия, Пивденный, Одесса и Черноморск частично осуществляют обработку стоящего у причалов флота и отгрузку по железной дороге и автотранспорту, однако заход и выход судов также временно невозможен.

"По вопросам работы дунайских портов обращаться в администрации соответствующих портов или центральную диспетчерскую ГП АМПУ по тел.: +380674826486" , — информирует Мининфраструктуры в Facebook.

Что касается речной инфраструктуры, то шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен оккупантами.

Кроме того, продолжается процедура дипломирования моряков, проводимая в городах Одесса и Измаил.

"Выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен" , — сказано в сообщении.

Также обсуждается вопрос о возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом.

"В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта" , — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал заблокировать для российских судов все европейские порты.