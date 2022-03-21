CNN: Пентагон не видит признаков неминуемой атаки Одессы

Минобороны США наблюдает увеличение активности российского флота в северной части Черного моря, но не считает, что РФ неминуемо атакует Одессу. Об этом рассказал неназванный высокопоставленный чиновник министерства в комментарии СNN, сообщает Новое время.

По словам чиновника, США отмечают, что часть артиллерийских обстрелов вблизи Одессы велась с военных кораблей, но признаков неминуемой морской атаки на Одессу сейчас нет.

У России более десятка военных кораблей в северной части Черного моря, среди которых десантные корабли, боевые надводные корабли, тральщик и патрульные катера, добавил чиновник.

Утром 21 марта корабельная артиллерия России обстреляла Одессу, в результате чего были повреждены несколько частных домов, травмированных не было.