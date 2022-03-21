ВСУ: украинские военные взяли в плен мобилизованных из ОРДЛО

Горные штурмовики во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – военных с ОРДЛО, воюющих против Украины как союзники армии России.﻿ Об этом говорится в заявлении 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, сообщает Деловая столица.

""Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят жалко, росармия использует этих мобилизованных "бойцов" по сути как пушечное мясо. Надеемся, что сам факт плена станет предметом для размышлений "горячих голов" с оккупированных территорий, которые собираются воевать с Украиной" , — отметили в бригаде.

Где это произошло, в сообщении не уточняется. Бригада обнародовала персональные данные пленных, взятые из их документов:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Александровск, пос. Тепличное, ул. Виноградная, 17-А;

Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с. Строково Шахтаского района Донецкой области;

Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения с. Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г. Красный Луч Луганской области. Место жительства г. Красный Луч, пгт Софиевский, ул. Сдобнова, 1-А/6.