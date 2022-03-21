Подоляк перечислил фейки, которыми Россия оправдывает войну

Лживыми историями о "биолабораториях", "нацистских батальонах", "обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами" Россия оправдывает военные преступления в Украине﻿. Об этом заявил советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк, сообщает Деловая столица.

"Россия настойчиво пытается юридически оправдать агрессию против Украины. Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами… Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире" , — написал Подоляк в Twitter.