Зеленский напомнил, что Украина не приймет требования России

Украина не сможет выполнить ультиматум Российской Федерации, ведь для его исполнения необходимо полностью уничтожить украинский народ.﻿ Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, сообщает Деловая столица.

"Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем этого физически сделать. Как это можно сделать? Надо нас всех уничтожить – тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент — мы не сможем этого сделать, Мы даже это видим в оккупированных городах. В Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они (российские войска – ред.) заходят, люди не отдают. Они поднимают флаг, люди снимают. Они убили человека, да, люди скрылись, но ночью пришли и снова сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Мы можем выполнить ультиматум только тогда, когда нас не будет" , — цитирует Суспільне слова главы Украинского государства.

Он подчеркнул, что ультиматумы не принесут РФ никаких результатов в процессе войны с Украиной.