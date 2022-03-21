Зеленский напомнил, что Украина не приймет требования России
Украина не сможет выполнить ультиматум Российской Федерации, ведь для его исполнения необходимо полностью уничтожить украинский народ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, сообщает Деловая столица.
"Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем этого физически сделать. Как это можно сделать? Надо нас всех уничтожить – тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент — мы не сможем этого сделать, Мы даже это видим в оккупированных городах. В Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они (российские войска – ред.) заходят, люди не отдают. Они поднимают флаг, люди снимают. Они убили человека, да, люди скрылись, но ночью пришли и снова сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Мы можем выполнить ультиматум только тогда, когда нас не будет", — цитирует Суспільне слова главы Украинского государства.
Он подчеркнул, что ультиматумы не принесут РФ никаких результатов в процессе войны с Украиной.