Резников: ВСУ уже уничтожили около 2000 единиц наземной техники РФ

За 25 дней полномасштабной войны украинские военные уничтожили около 2 тысяч единиц вражеской наземной техники, часть из которых - благодаря помощи Великобритании. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"В течение 25 дней Украина борется с российскими военными преступниками. За эти дни мы уничтожили около 1500 БТР, 500 танков российских террористов. Часть из них была уничтожена благодаря гуманитарной помощи от Великобритании" , - написал Резников в Фейсбуке.

Также он поблагодарил "большого друга Украины - министра обороны Британии Бена Уоллеса за смелость и дух Британии, контрастирующих с некоторыми другими партнерами".