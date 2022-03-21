Украинцы, приютившие переселенцев, получат компенсацию от государства
Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутри перемещенных людей. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает Деловая столица.
По его словам, украинцы, бесплатно приютившие переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо.
"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", — сообщил Алексей Чернышев.
Как это будет работать:
Вы должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.
Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также, эту информацию можно предоставить через веб-сайт Убежища, а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение Дія.
Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей.
Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежища.
Ежемесячно владельцы жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.