Арестович: ВСУ снова уничтожили оккупантов в Чернобаевке
Украинские военные в седьмой раз разгромили российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Об этом говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича, сообщает Деловая столица.
Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.
"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", — написал Арестович.
Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолетов.