Арестович: ВСУ в седьмой раз уничтожили оккупантов в Чернобаевке

Украинские военные в седьмой раз разгромили российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.﻿ Об этом говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича, сообщает Деловая столица.

Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз" , — написал Арестович.

Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолетов.