Запорожская ОГА: россияне обстреляли эвакуационную колонну из Мариуполя

Эвакуационные автобусы с детьми, следовавшие из Мариуполя Донецкой области в безопасное место, попали под обстрелы. Четверых детей госпитализировали﻿. Об этом говорится в заявлении главы Запорожской обладминистрации Александра Старуха, сообщает Деловая столица.

По его словам,﻿ сегодня более 20 автобусов пытаются выехать в безопасные места гуманитарными коридорами. Но, несмотря на договоренности, оккупанты продолжают обстрелы.

Трое детей с семьями из Мариуполя попали под обстрел, когда ехали через бывший Гуляйпольский район, ныне Пологовский. Один ребенок в тяжелом состоянии.

Еще одна семья попала под обстрел в селе Каменское. Ребенок в тяжелом состоянии.

Более двух недель не прекращаются бои в Мариуполе — он в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Сейчас ни одно здание города не осталось невредимым, 80-90% Мариуполя разбомблено.

Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи. В то же время деблокада города пока невозможна, в частности из-за боев по другим направлениям.

Оккупанты срывали договоренности о гуманитарных коридорах, однако с 14 марта некоторым людям удается выехать из Мариуполя. По состоянию на 20 марта из города уехали 39 тысяч человек. Примерно 350 тысяч жителей остаются в городе. В то же время часть людей оккупанты заставляют выезжать в РФ.

Городские власти сообщают по меньшей мере о 2 357 погибших мирных жителях города.