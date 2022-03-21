Зеленский: формат компромиссов на переговорах с РФ будет решать народ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме. Фрагмент его интервью опубликовало Суспільне, сообщает Новое время.

"Ответ ведь очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать „окей, другие гарантии безопасности“. Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были его членами. И я считаю, что это нормальный компромисс" , — сказал глава государства.

По словам Зеленского, в вопросах гарантий безопасности будет идти речь о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства, сообщает Суспільне.