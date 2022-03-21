ОП: мир нащупал инструменты против окружения Путина

Мировое сообщество обнаружило несколько мощных инструментов влияния на российскую элиту, которая до сих пор не желает повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Сегодня.

По его словам, первый инструмент – обязательное тотальное нефтяное эмбарго, несмотря на несколько мягкую позицию Германии.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и н ﻿ аглухо закрыть этот сырьевой инструмент. Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии" , – отметил Подоляк в Telegram-канале.

Советник главы ОПУ также напомнил, что французский министр финансов Ле Мер заявил о фактической заморозке активов ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро.

"Впрочем, гораздо чувствительнее прямая заморозка средств на счетах частных лиц – что и сделано во Франции на сумму 150 млрд евро. Также на всей территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 500 млн евро, принадлежащая всего 30 российским семьям" , – сказал он.

Самые же действенные инструменты, по словам Подоляка, в руках американского Минюста, создавшего или активировавшего работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы.