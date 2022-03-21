Ощадбанк начал льготное кредитование сельхозпроизводителей

Государственный Ощадбанк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей приступил к кредитованию на проведение посевной кампании, сообщает Новое время.

Как информирует банк, украинские сельхозпроизводители смогут получить:

до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией;

кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.

Для получения консультаций и кредита на проведение посевной кампании необходимо обратиться в отделение Ощадбанка или в контакт-центр для клиентов ММСБ.

Ранее представители украинского аграрного бизнеса предупредили, что срыв посевной кампании может привести к масштабному голоду во всем мире.

Министерство агрополитики сообщило, что правительство предоставит гарантии агропроизводителям для проведения посевной.