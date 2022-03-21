Украинский посол: Польша готовится к возможному нападению РФ

Польша полностью понимает все угрозы со стороны России. Правительство страны готовится к вероятной атаке государства-агрессора. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Деловая столица.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому" , — подчеркнул Дещица.

По его словам, в Польше был принят закон об обороне, укрепляющий Вооруженные Силы Польши.

"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить сближения российских войск к границам с Польшей" , — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет забрать запад Украины. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.