Верещук: в Мелитополе военные РФ похитили граждан Израиля

Российские захватчики в Мелитополе похитили трех граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей – Веру и Михаила Кумок.﻿ Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

«Поэтому хочу заметить об Израиле. Если прямо и просто, Израиль не желает ссориться с россиянами. Поэтому они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать. Конечно, на такую ​​позицию у политической элиты Израиля могут быть определены свои геополитические и экономические соображения. Но выходит, что израильтяне до сих пор плохо знают украинцев, включая украинских евреев. Мы на колени никогда не встанем» , - отметила Верещук в Фейсбуке.

Она подчеркнула, что всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять: что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских как в этом случае с израильской семьей в Мелитополе.

«А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян? Перед второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была убеждена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне» , - написала представитель правительства.

Здесь не стоит скрывать, подчеркнула Верещук, украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны.