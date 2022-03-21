"Гоните этих рабов!": Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам страны и призвал бороться за свободу, а не ждать пока она наступит, сообщает Корреспондент.

"Великий народ великой Украины. Я обращаюсь ко всем в нашей стране и за рубежом, в городах и в селах, на свободе и временно под оккупацией, в Крыму, Донецке, Луганске, где так же должны бороться за свободу и не ждать" , - сказал президент.

Также глава государства обратился к украинцам, которые делают все, для спасения государства.