ЕС согласовал выделение Украине дополнительных €500 млн

Министры иностранных дел Евросоюза приняли решение выделить Украине дополнительных 500 млн евро военной помощи. Об этом написал журналист Рикард Йозвяк, сообщает Корреспондент.

Подчеркивается, что окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

"Все министры иностранных дел ЕС сейчас дали "зеленый свет" на выделение дополнительных 500 миллионов евро для Украины, которые будут потрачены на оружие. Официальное решение ожидается в среду" , - написал Йозвяк в Twitter.

Как известно, для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов. При этом Германии еще нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.