Что получит Украина от присоединения к энергосистеме Европы

Платежки за электроэнергию подешевеют. Что еще получит Украина от присоединения к энергосистеме Европы, сообщает UBR.

Это только одна из выгод присоединения украинское объединенной энергосистемы к ENTSO-E. По оценкам Мирового банка, экономические преимущества от синхронизации составят $1,5 млрд в год.

С 15 марта украинская объединенная энергосистема (ОЭС) синхронизировалась с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E). Преимущества Украины от вступления в "энергетический Евросоюз" составят $1,5 млрд ежегодно, подсчитали в Мировом банке. Однако выгоды от синхронизации почувствуют и рядовые потребители, и производители электричества.

Такой прогноз дал руководитель сектора "Энергетика" аналитического центра BRDO Антон Зоркин.

Эксперт указал, что с присоединением к ENTSO-E Украина сможет свободно торговать с Европой электроэнергией. Это позволит избежать дефицита ресурса и значительных ценовых колебаний, а также привнесет дополнительные поступления в экономику страны – Зоркин отмечает, что Украина в целом продает больше электричества, чем покупает.

Синхронизация с европейской энергосистемой также открывает новые перспективы с точки зрения балансирования отечественной ОЭС, увеличения мощностей "зеленой" энергетики – солнечных и ветровых электростанций. Кроме того, синхронизация позволит усилить операционную безопасность отечественной энергетики и снизит зависимость от РФ.

"Украинский потребитель увидит преимущества от синхронизации с ENTSO-E в своей платежке за электроэнергию, когда первые более дешевые киловатт-часы потекут из Европы в Украину. Украинский производитель почувствует выгоду, когда первые киловатт-часы будут проданы европейским потребителям" , – выразил уверенность Зоркин.

Присоединение к ENTSO-E будет способствовать притоку инвестиций в украинскую энергетическую отрасль и промышленность после победы в войне, так как будет служить гарантией для иностранных компаний о приверженности участников энергорынка Украины "честным правилам поведения", добавил Зоркин.

Эксперт напомнил, что украинская энергетика работала над синхронизацией с ENTSO-E c 2017 года – для этого ОЭС нужно было подготовить технически. В феврале этого года ОЭС должна была работать как минимум трое суток в изоляции от энергосистем Беларуси и РФ, с которыми она была интегрирована ранее. Несмотря на начало войны 24 февраля, в день начала изолированной работы, и опасения насчет низких запасов угля, эти обстоятельства не повлияли на надежность работы ОЭС.

27 февраля операторы ENTSO-E получили запрос от украинского оператора "Укрэнерго" на экстренную синхронизацию, что поддержали министры энергетики стран ЕС. 11 марта операторы пришли к выводу, что условия аварийной синхронизации Украина выполнила. 16 марта аварийная синхронизация была завершена.