ОВА: РФ нанесли четыре ракетных удара по Ровенскому району

Российские оккупационные войска в понедельник, 21 марта, нанесли ракетный удар по Ровенскому району. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль, сообщает Корреспондент.

По его словам, было зафиксировано четыре ракетных удара.

"Сегодня во время седьмой воздушной тревоги в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Возможный ущерб, разрушения и потери уточняются" , - сказал Коваль видеообращении в Telegram.

Глава ОВА призвал местных жителей сохранять спокойствие и холодный разум.