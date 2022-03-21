США обсуждают с союзниками поставки Украине систем ПВО
Соединенные Штаты продолжают переговоры с партнерами о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.
"США ведут постоянные переговоры с другими странами, чтобы предоставить Украине разные средства защиты, включая системы противовоздушной обороны большой дальности, которые, как мы знаем, им удобно использовать. Это активные консультации", — цитирует CNN заявление представителя Пентагона Джона Кирби во время брифинга в Пентагоне.
Министр обороны США Ллойд Остин посетил Словакию и Болгарию на прошлой неделе после участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со Словакией, чтобы та передала своей комплекс С-300 Украине, а взамен получила новые системы ПВО.