Укртелеком восстановил интернет в Херсонской области
Украинская телекоммуникационная компания "Укртелеком" восстановила доступ к интернету в Херсоне и области. Об этом информировала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, сообщает Укринформ.
По данным Госспецсвязи, в понедельник утром Укртелеком восстановил предоставление услуг в Запорожской области. В настоящее время в регионе работает уже 70% районных узлов связи.
Вечером специалисты компании восстановили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас там работают 65% районных узлов, остальные временно недоступны в связи с локальными повреждениями сети.
Продолжается восстановление интернета в населенных пунктах Донецкой области, где вчера не удалось закончить ремонтные работы.
В Херсоне и области Укртелеком восстановил интернет.
Критическая инфраструктура и национальная сеть компании работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются во всех областях, кроме Черниговской, Луганской и Херсонской областей.
Мобильные операторы также работают над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например, в освобожденных районах Киевской области и в населенных пунктах, где шли активные боевые действия.
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи в полном объеме обеспечивает управление сетями в условиях войны.