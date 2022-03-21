Укртелеком восстановил интернет в Херсонской области

Украинская телекоммуникационная компания "Укртелеком" восстановила доступ к интернету в Херсоне и области.﻿ Об этом информировала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, сообщает Укринформ.

По данным Госспецсвязи, в понедельник утром Укртелеком восстановил предоставление услуг в Запорожской области. В настоящее время в регионе работает уже 70% районных узлов связи.

Вечером специалисты компании восстановили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас там работают 65% районных узлов, остальные временно недоступны в связи с локальными повреждениями сети.

Продолжается восстановление интернета в населенных пунктах Донецкой области, где вчера не удалось закончить ремонтные работы.

В Херсоне и области Укртелеком восстановил интернет.

Критическая инфраструктура и национальная сеть компании работают. Услуги электронных коммуникаций предоставляются во всех областях, кроме Черниговской, Луганской и Херсонской областей.

Мобильные операторы также работают над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например, в освобожденных районах Киевской области и в населенных пунктах, где шли активные боевые действия.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи в полном объеме обеспечивает управление сетями в условиях войны.