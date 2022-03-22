"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 марта

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 22 марта, включая на международные рейсы, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационные поезда на 22 марта

Киев:

08:00 - Киев (Дарница) - Львов;

19:13 - Киев - Хелм.

Харьков:

7:50 - №905/906 Харьков - Хелм;

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;

16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.

Кривой Рог:

11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.

Одесса:

22:32 - Одесса - Ужгород

Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск

16:10 - 7931 Покровск - Днепр

16:05 №225/226-227/228 Запорожье - Чоп/Ковель.

20:00 - 225/226 Чоп - Запорожье-1

23:30 - 234/233 Чоп - Киев-Пасс

Международные эвакуационные рейсы на 22 марта

Польша:

5:27 - №7605/7606 Львов - Пшемысль

7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль

7:50 - №905/906 Харьков - Хелм

12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль

14:00 - №7623 Львов - Госграница

17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм

19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев-Хелм*

19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль

*в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезд возможна только для пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Словакия:

11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь.

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Румыния:

23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия: