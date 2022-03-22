Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес в РФ

Французская банковская группа BNP Paribas из-за введенных международных санкций против России проинформировала корпоративных клиентов о прекращении любого нового бизнеса на территории страны-агрессора, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам главы наблюдательного совета Укрсиббанка Франсуа Бенаро (банк входит в BNP Paribas Group), введенные Западом ограничительные меры в отношении РФ приводят к тому, что в этой стране прекращается финансирование всех новых проектов группы.

Кроме того, в конце марта российское подразделение банка не сможет прорабатывать транзакции корпоративных клиентов.

Бенаро добавил, что BNP Paribas в течение последних лет сокращал деятельность в России. В частности, сначала в розничном бизнесе, а в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование.

Напомним, что еще в 2016 году BNP Paribas вместе с рядом других европейских банков решил отказаться от размещения российских евробондов.