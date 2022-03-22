Пентагон: США дорабатывают отправку новой партии оружия Украине

В Пентагоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась. Однако она еще не поступила в Украину, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Новая партия еще дорабатывается, отметили в Минобороны США.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре" ,- заявил журналистам старший представитель Пентагона.

Ранее появилась информация, что США могут передать Украине советские системы ПВО. Американцы тайно приобрели их для изучения технологий СССР.