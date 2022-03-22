WSJ: США отправляют Украине советские системы ПВО

В Минобороны США заявили, что отправляют в Украину советские системы противовоздушной обороны. Комплексы ПВО были закуплены Америкой в начале 90-х годов для испытаний и сравнения с аналогами стран НАТО, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Часть этого вооружения находилась в Редстоунском арсенале в Алабаме. Среди передаваемого Пентагоном в Украину вооружения присутствуют ЗРК "Оса" (по классификации НАТО – SA-8 Gecko). В США не скрывают, что эти комплексы ПВО технически устарели, но с их конструкцией и методикой работы хорошо знакомы украинские военные.