Байден о применении гиперзвукового оружия: Путина прижали к стене

Президент США Джо Байден прокомментировал применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине. Он назвал это жестким действием "прижатого к стене Путина", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Президент США отметил, что Путин "прижат спиной к стене", единства и силы которой не предполагал. Но чем больше его прижимают, тем, по мнению Байдена, к более агрессивной тактике может прибегнуть Путин.

"И если вы заметите, (Россия - ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют" , - заявил он.

Также американский президент рассказал о направленной в Украину и регион военной помощи.

В частности, по его словам, Украина получила военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".

Байден повторил предупреждение о том, что Россия, вероятно, проведет "операции под фальшивым флагом", включая возможность атаки химическим оружием в Украине.