S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings из-за введенных Евросоюзом санкций аннулирует все присвоенные компаниям в РФ рейтинги, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства. В агентстве отметили, что 9 марта они объявили о приостановке своей коммерческой деятельности в РФ, а 15 марта 2022 года ЕС принял решение о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

"В свете этого S&P Global Ratings аннулирует все свои выданные рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года, крайнего срока, установленного ЕС" , - говорится в заявлении.

S&P Global Ratings - это подразделение S&P Global (NYSE: SPGI), которое предоставляет важную информацию отдельным лицам, компаниям и правительствам для принятия уверенных экономических решений.

Напомним, перед этим, 18 марта, S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС".